futebol

Manchester City x Sheffield United: onde assistir e prováveis escalações

Confronto coloca frente à frente os clubes que estão nos extremos opostos da tabela da Premier League. City vive grande fase e espera conquistar oitava vitória consecutiva...
Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 13:17

Crédito: Manchester City busca ampliar vantagem na liderança do Campeonato Inglês (Catherine Ivill / POOL / AFP
O Manchester City, líder da Premier League, recebe o Sheffield United, lanterna da competição, neste sábado, às 12h (horário de Brasília). O time de Pep Guardiola vive ótima fase e vem de sete vitórias seguidas, enquanto o rival conseguiu superar o Manchester United na última rodada do Campeonato Inglês e conquistar sua segunda vitória no torneio.Respeito
- O resultado contra o United fala por si só. Todos sabem o quão difícil é vencer no Old Trafford. A razão pela qual eles estão juntos e vivos é porque eles são próximos há muito tempo e acreditam um no outro. Uma das coisas especiais da Premier League é que tudo pode acontecer. Jogar contra o Sheffield é sempre desconfortável, o sistema do 5-3-2 é difícil de atacar. Eu estou preocupado com o jogo - avaliou Pep Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
Consistência
Apesar do início irregular, o Manchester City tem sido muito consistente defensivamente ao longo de toda a temporada. O time é o único dentre os 20 presentes na Premier League que não chegou a marca de pelo menos 20 gols sofridos - foram apenas 13 gols cedidos. O confronto é favorável, uma vez que o Sheffield é o time que menos marcou gols, apenas 12.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Sheffield United
Data e horário: 30/1/2021, às 12h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Stones e Cancelo; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Foden.
Desfalques: Aguero, De Bruyne e Ake (machucados).
SHEFFIELD UNITED (Técnico: Chris Wilder)Ramsdale; Egan, Ampadu e Basham; Baldock, Norwood, Fleck, Lundstram e Lowe; McGoldrick e Burke.
Desfalques: Enda Stevens, Ben Osborn, Jack Robinson e Oli McBurnie (machucados).

