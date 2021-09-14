Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
futebol

Manchester City x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Ingleses e alemães fazem estreia em promessa de grande jogo, que será disputado na Terra da Rainha. Kevin De Bruyne volta ao time de Pep Guardiola depois de se recuperar de lesão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 12:04

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 12:04

Crédito: ADRIAN DENNIS, TOBIAS SCHWARZ / AFP
Vai rolar a bola para o Manchester City na Champions League. Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola, que chegou à final na temporada passada, estreia na fase de grupos da competição contra o RB Leipzig, em casa. O jogo acontece no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília).MANCHESTER CITYDepois de chegar à final pela primeira vez na última temporada, o Manchester City busca repetir o feito este ano, mas agora para levantar a tão sonhada Orelhuda. Antes do jogo, o técnico Pep Guardiola afirmou que será um novo desafio, mas que é hora de pensar somente na fase de grupos.
- No esporte há sempre um novo desafio. O que aconteceu no passado, fica lá. É uma nova competição. Temos sorte de participar. Queremos vencer o primeiro jogo de muitos. Todas as fases de grupo são diferentes, essa não é uma exceção. Faremos um bom jogo amanhã - disse Guardiola.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
RB LEIPZIGAssim como na temporada passada, o RB Leipzig encontra o PSG e um time de Manchester na fase de grupos. Desta vez, porém, o rival inglês é o City, e não o United. E se a fase de grupos reservou algo parecido, os alemães também querem repetir o feito do último ano, quando foram às oitavas de final.
Para esta partida, o técnico Jesse Marsch terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção aos atletas Saracchi e Halstenberg, ambos lesionados. Na frente, porém, Forsberg, Nkunku, Szoboszlai e André Silva estão confirmados.
+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA
Manchester City x RB LeipzigChampions LeagueGrupo A - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)Assistentes: Joost van Zuilen (HOL) e Johan Balder (HOL)Transmissão: HBO Max
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri, Gündogan e De Bruyne; Mahrez, Ferrán Torres e Sterling.
Desfalques: Steffen (Covid-19); Mendy (preso).
RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orbán e Angeliño; Haidara, Adams, Forsberg, Nkunku e Szoboszlai; André Silva.
Desfalques: Saracchi e Halstenberg (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crédito imobiliário com recursos da poupança somou R$ 11,8 bilhões em fevereiro
Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados