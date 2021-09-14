Manchester City x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Crédito: ADRIAN DENNIS, TOBIAS SCHWARZ / AFP

Vai rolar a bola para o Manchester City na Champions League. Nesta quarta-feira, a equipe de Pep Guardiola, que chegou à final na temporada passada, estreia na fase de grupos da competição contra o RB Leipzig, em casa. O jogo acontece no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília).MANCHESTER CITYDepois de chegar à final pela primeira vez na última temporada, o Manchester City busca repetir o feito este ano, mas agora para levantar a tão sonhada Orelhuda. Antes do jogo, o técnico Pep Guardiola afirmou que será um novo desafio, mas que é hora de pensar somente na fase de grupos.

- No esporte há sempre um novo desafio. O que aconteceu no passado, fica lá. É uma nova competição. Temos sorte de participar. Queremos vencer o primeiro jogo de muitos. Todas as fases de grupo são diferentes, essa não é uma exceção. Faremos um bom jogo amanhã - disse Guardiola.

+ Veja a tabela e os jogos da Champions League

RB LEIPZIGAssim como na temporada passada, o RB Leipzig encontra o PSG e um time de Manchester na fase de grupos. Desta vez, porém, o rival inglês é o City, e não o United. E se a fase de grupos reservou algo parecido, os alemães também querem repetir o feito do último ano, quando foram às oitavas de final.

Para esta partida, o técnico Jesse Marsch terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção aos atletas Saracchi e Halstenberg, ambos lesionados. Na frente, porém, Forsberg, Nkunku, Szoboszlai e André Silva estão confirmados.

+ Veja os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeuFICHA TÉCNICA

Manchester City x RB LeipzigChampions LeagueGrupo A - 1ª Rodada​Data e horário: 15/09/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Serdar Gözübüyük (HOL)Assistentes: Joost van Zuilen (HOL) e Johan Balder (HOL)Transmissão: HBO Max

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri, Gündogan e De Bruyne; Mahrez, Ferrán Torres e Sterling.

Desfalques: Steffen (Covid-19); Mendy (preso).

RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulácsi; Klostermann, Simakan, Orbán e Angeliño; Haidara, Adams, Forsberg, Nkunku e Szoboszlai; André Silva.