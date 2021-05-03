Manchester City x PSG: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Manchester City e Paris Saint-Germain batalham por uma vaga na final da Champions League nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra. A equipe de Pep Guardiola conseguiu vencer os franceses fora de casa por 2 a 1 e estão com uma pequena vantagem para este segundo duelo entre os times na semifinal da Liga dos Campeões.Confiança
- É um privilégio estar vivendo isso e tentar chegar à final. Faremos um bom jogo e temos que buscar a vitória. Estamos em um bom momento e eu digo aos atletas para não pensarem muito no triunfo. Nesses jogos, você não precisa de muitas emoções, mas sim estar calmo e saber o que fazer. Todos sabem a importância disso - disse Guardiola.
História
O Paris Saint-Germain chegou em sua primeira final de Champions League na última temporada, mas o clube foi derrotado pelo Bayern de Munique. O Manchester City nunca alcançou a decisão e pode fazer história se conseguir a classificação nesta terça-feira.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Paris Saint-Germain
Data e horário: 4/5/2021, às 16h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Zinchenko; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, De Bruyne e Foden
Desfalques: Nenhum
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Bakker; Paredes e Herrera; Di Maria, Verratti e Neymar; Mbappé
Desfalques: Gueye (suspenso)