Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City x PSG: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Pep Guardiola venceu primeiro duelo fora de casa por 2 a 1 e pode até perder por 1 a 0 que consegue classificação para a final da Champions League...
LanceNet

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 12:13

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Manchester City e Paris Saint-Germain batalham por uma vaga na final da Champions League nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), na Inglaterra. A equipe de Pep Guardiola conseguiu vencer os franceses fora de casa por 2 a 1 e estão com uma pequena vantagem para este segundo duelo entre os times na semifinal da Liga dos Campeões.Confiança
- É um privilégio estar vivendo isso e tentar chegar à final. Faremos um bom jogo e temos que buscar a vitória. Estamos em um bom momento e eu digo aos atletas para não pensarem muito no triunfo. Nesses jogos, você não precisa de muitas emoções, mas sim estar calmo e saber o que fazer. Todos sabem a importância disso - disse Guardiola.
História
O Paris Saint-Germain chegou em sua primeira final de Champions League na última temporada, mas o clube foi derrotado pelo Bayern de Munique. O Manchester City nunca alcançou a decisão e pode fazer história se conseguir a classificação nesta terça-feira.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Paris Saint-Germain
Data e horário: 4/5/2021, às 16h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: TNT
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones e Zinchenko; Rodri, Gundogan e Bernardo Silva; Mahrez, De Bruyne e Foden
Desfalques: Nenhum
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe e Bakker; Paredes e Herrera; Di Maria, Verratti e Neymar; Mbappé
Desfalques: Gueye (suspenso)

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados