  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League
futebol

Manchester City x PSG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confronto entre os dois semifinalistas da última edição deve definir quem avança às oitavas de final em primeiro lugar e quem passa de fase com a vice-liderança do Grupo A...
LanceNet

23 nov 2021 às 12:13

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 12:13

Após ser derrotado no primeiro confronto, o Manchester City recebe o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League. O confronto deve definir quem irá ocupar a liderança do Grupo A e quem ficará na 2ª colocação antes das oitavas de final.PENSANDO NA ESTRATÉGIA- Quando você está há seis temporadas em um clube, você enfrenta todos os tipos de oponentes. Todos sabem da qualidade e da personaldiade que o PSG tem. Quando Messi tem a bola, você não sabe o que fazer. Todo jogador (do PSG) poderia ser uma estrela em outros times do mundo, mas eles estão na mesma equipe - disse Pep Guardiola.
> Veja a tabela da Champions League
NA IDANo primeiro confronto, o elenco dirigido por Mauricio Pochettino largou na frente no início da primeira etapa. Com isso, o PSG soube sofrer e suportou a pressão do Manchester City até encaixar um contra-ataque em que Messi anotou um lindo gol e definiu a partida para os franceses.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x PSG
Data e horário: 24/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: TNT e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e Gundogan; Mahrez, Jesus e Foden
Desfalques: Ferran Torres (machucado). Kevin de Bruyne (Covid-19)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes; Verratti, Gueye e Wijnaldum; Messi, Mbappé e Neymar
Desfalques: Gianluigi Donnarumma, Julian Draxler e Rafinha (machucados)
Crédito: Na França, PSG conquistou a vitória contra o Manchester City (Foto: FRANCK FIFE/AFP

