Manchester City x Norwich: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP

Atual campeão do Campeonato Inglês, o Manchester City faz seu primeiro jogo diante de seu torcedor na temporada 2021/22 neste sábado. A equipe de Pep Guardiola recebe o Norwich às 11h (de Brasília), no Eithad Stadium, pela segunda rodada do torneio nacional.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier LeagueMANCHESTER CITYDepois de perder para o Tottenham na primeira rodada, o técnico Pep Guardiola afirmou que espera uma equipe diferente atuando em casa e disse que a derrota para os Spurs podem ser recuperadas no torneio.

- Queremos ficar perto do topo da liga, mas é o segundo jogo. Muita coisa ainda vai acontecer nesta temporada. Esperamos vencer o jogo e espero ver o time melhor em muitos aspectos do que foi contra o Tottenham. Vamos nos preparar para jogar contra uma equipe muito boa. Estamos muito empolgados para finalmente jogar no Etihad Stadium com a nossa torcida - disse Guardiola.

NORWICHDe volta à primeira divisão inglesa, o Norwich estreou com derrota para o Liverpool. Agora, a equipe enfrenta mais um grande clube postulante ao título. Para o técnico Daniel Farke, jogar contra o Manchester City é "uma das maiores tarefas do futebol mundial".

- Estamos ansiosos por este jogo e queremos obter um bom resultado. Sabemos que é uma das maiores tarefas do futebol mundial enfrentar uma equipa de Pep Guardiola no primeiro jogo em casa frente aos seus torcedores. Será uma tarefa difícil, mas sabemos que temos nossas habilidades e nossos pontos fortes e se estivermos em nosso melhor dia, podemos prejudicar essas melhores equipes, mas teremos que dar o nosso melhor - disse Farke.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janelaFICHA TÉCNICA

Manchester City x NorwichCampeonato Inglês - Premier League2ª Rodada​Data e horário: 21/08/2021, às 11h (de Brasília)​Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Graham ScottAssistentes: Harry Lennard e Simon LongTransmissão: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Rodri, Gündoga e Grealish; Rodri; Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus.

Desfalques: Phil Foden e De Bruyne (lesionado).

NORWICH (Técnico: Daniel Farke)Krul; Max Aarons, Hanley, Gibson e Giannoulis; Lees-Melou, Billy Gilmour e Lukas Rupp; Cantwell, Teemu Pukki e Rashica.