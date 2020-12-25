Manchester City x Newcastle: saiba onde ver e prováveis escalações

Querendo subir na tabela do Campeonato Inglês, o Manchester City entra em campo neste sábado, no 'Boxing Day', para enfrentar o Newcastle em casa. O jogo acontece no Etihad Stadium, às 17h (de Brasília) e coloca frente a frente o 8º contra o 12º colocado.
Oscilando na temporada, o time de Pep Guardiola vem de vitória sobre o Arsenal na Copa da Liga Inglesa e está classificado para a semifinal. Em busca do quarto título seguido na competição, os Citizens focam também na principal competição nacional e querem esquecer o torneio eliminatório por enquanto.
- Um passo de cada vez, por favor. Não sei onde estaremos em abril (final da Copa da Liga). Agora é Newcastle e depois o Everton, com apenas dois dias de diferença. Vamos jogar para chegar aos quatro títulos consecutivos - disse Guardiola.
Já do outro lado, o Newcastle quer esquecer justamente a dolorosa derrota para o Brentford nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Para o técnico Steve Bruce, nada melhor do que enfrentar um time embalado para tentar crescer de produção.
- É um desafio difícil. Vamos jogar contra um dos melhores times do mundo, mas temos que nos certificar de superar a decepção do último jogo, arregaçar as mangas e mostrar do que somos feitos. Esta liga é implacável, é muito, muito difícil às vezes, então você tem que se preparar para o desafio - disse.
FICHA TÉCNICA
Manchester City x Newcastle - Premier League - 15ª rodada
Data e horário: 26/12/2020, às 17h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Scott Ledger e Richard WestOnde ver: DAZN e tempo real do LANCE!
PROVÁVEIS TIMESMANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Stones e Mendy; Rodri, Gündogan, Mahrez, De Bruyne e Sterling; Kun Agüero.
Desfalques: Eric García (lesionado); Kyle Walker e Gabriel Jesus (Covid-19).
NEWCASTLE (Técnico: Steve Bruce)Darlow; Yedlin, Hayden, Clark e Lewis; Almirón, Shelvey, Longstaff e Ritchie; Callum Wilson e Joelinton.
Desfalques: Jamaal Lascelles e Allan Saint-Maximin (Covid-19).