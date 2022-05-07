Manchester City x Newcastle: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Neste domingo, o Manchester City recebe o Newcastle pela 36ª rodada da Premier League. A equipe de Guardiola busca uma vitória em casa para abrir vantagem na briga pelo título, já que o Liverpool tropeçou na rodada. Enquanto o Leeds precisa de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O confronto, no Etihad Stadium, está marcado para às 12h30.TABELAO Manchester City está empatado com o Liverpool no número de pontos, com 83. Em caso de vitória, a equipe abriria três pontos de vantagem nesta reta final da Premier League. Já o Leeds, está na 17ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 34 pontos. O Everton abre o Z3, com 32 pontos.
COMO CHEGAM AS EQUIPESO Manchester City vem de uma eliminação dolorosa na semifinal da Champions League contra o Real Madrid. Enquanto o Newcastle vinha de bons resultados, mas perdeu por 1 a 0 para o Liverpool na última rodada.FICHA TÉCNICAManchester City x Newcastle
Data e horário: 08/05/2022, às 12h30Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo, Rodri, De Bruyne; Sterling, Foden e Gabriel Jesus.
NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)Dubravka; Krafth, Lascelles, Burn, Targett; Willock, Shelvey, Bruno Guimaraes; Almiron, Joelinton, Saint-Maximin.