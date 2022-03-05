  Manchester City x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
futebol

Manchester City x Manchester United: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Equipe de Pep Guardiola não vem de grandes atuações, enquanto os Red Devils correm o risco de deixar o G4 nesta rodada em caso de tropeço contra o rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 14:35

Publicado em 05 de Março de 2022 às 14:35

O Manchester City recebe o Manchester United neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola, que não vem de grandes exibições, deve vencer para não deixar o Liverpool se aproximar, enquanto os Red Devils podem deixar o G4 em caso de tropeço.FALA, GUARDIOLA- Eu sei da importância do clássico para o nosso torcedor, mas nós não jogamos para vencer o clássico. Nós jogamos para vencer a Premier League. Vencer o clássico nos ajuda a vencer a Premier League. Nós sabemos o que devemos fazer - garantiu o comandante do Manchester City.
FALA, RANGNICK- Nós sabemos que iremos enfrentar um dos melhores times do mundo. Será necessário muito trabalho defensivo, muitas corridas, acelerações com e sem a bola, paciência pelos momentos de transição e aproveitar nossas chances. É sobre isso - disse o técnico do Manchester United.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Manchester United
Data e horário: 6/3/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Laporte e Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling
Desfalques: Nathan Ake e Ruben Dias (machucados)
MANCHESTER UNITED (Técnico: Ralf Rangnick)De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane e Telles; Pogba e McTominay; Elanga, Bruno Fernandes e Sancho; Cristiano Ronaldo
Desfalques: Nenhum
Clássico de Manchester promete confronto equilibrado na Premier League

