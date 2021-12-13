  Manchester City x Leeds: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
futebol

Manchester City x Leeds: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipes fazem duelo na casa dos Cityzens nesta terça-feira brigando em lados opostos da tabela. Time de Guardiola tenta a sétima vitória seguida, enquanto rival quer fugir do Z-3...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 16:39

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:39

Tem promessa de jogo grande nesta terça-feira pelo Campeonato Inglês. Em confronto de treinadores com grandes ideias, o Manchester City, de Pep Guardiola, recebe o Leeds United, de Marcelo Bielsa. O duelo acontece no Etihad Stadium, às 17h (de Brasília).MANCHESTER CITYLíder do Campeonato Inglês com 38 pontos, o Manchester City espera dar sequência ao bom momento que vive para permanecer na ponta da competição. Em busca do bicampeonato, o time de Guardiola vem de seis vitórias consecutivas. A última delas foi sobre o Wolverhampton, por 1 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
LEEDS UNITEDEm fase oposta do rival desta terça-feira, o Leeds tenta fugir das últimas posições da tabela da Premier League. Com 16 pontos, o time de Marcelo Bielsa está na 15ª posição em 16 partidas disputadas. No último fim de semana, os Brancos vêm de derrota para o Chelsea, por 3 a 2.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos BluesFICHA TÉCNICA
Manchester City x Leeds UnitedPremier League - Campeonato Inglês17ª Rodada​Data e horário: 14/12/2021, às 17h (de Brasília)​Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Neil DaviesTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Sterling (Gabriel Jesus) e Phil Foden.
Desfalques: Ferrán Torres e Liam Delap (lesionados); João Cancelo (suspenso); Benjamin Mendy (preso); Gündogan (dúvida).
LEEDS UNITED (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Dallas, Ayling, Llorente e Junior Firpo; Shackleton, Forshaw, Raphinha, Harrison (Joe Gelhardt) e Daniel James; Tyler Roberts.
Desfalques: Rodrigo Out, Kalvin Phillips, Patrick Bamford e Liam Cooper (lesionados); Robin Koch e Pascal Struijk (dúvidas).
Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

