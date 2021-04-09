Manchester City x Leeds: onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

O Manchester City encara o Leeds neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), buscando se aproximar do título da Premier League. A equipe de Pep Guardiola tem 14 pontos de vantagem para o rival Manchester City restando apenas sete partidas para o fim do Campeonato Inglês.Grande desafio

- Eu admiro muitas coisas do Leeds, especialmente como se comportam dentro do campo. Não importa o oponente ou a competição, eles exigem que você faça o que não está acostumado. É um desafio. Nós estamos pertos (do título), precisamos de três vitórias e um empate, e jogar em casa é uma oportunidade - avaliou Guardiola.

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Imprevisível

Embora o Manchester City seja uma equipe regular, tenha o melhor ataque da Premier League (66 gols marcados) e a melhor defesa do Torneio (21 gols sofridos), tudo pode acontecer com o Leeds do outro lado. O time de Marcelo Bielsa já tirou pontos de Pep Guardiola, mas também de Arsenal e Chelsea e não vender a partida de forma barata.

FICHA TÉCNICA:Manchester City x Leeds

Data e horário: 10/4/2021, às 8h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ESP)Onde assistir: FOX Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho e Gundogan; Sterling, Aguero e Jesus

Desfalques: Nenhum

LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Cooper e Alioski; Costa, Phillips, Roberts, Dallas e Raphinha; Bamford