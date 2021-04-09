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futebol

Manchester City x Leeds: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Pep Guardiola busca se aproximar do título da Premier League, mas encara rival complicado antes de jogo decisivo pela Champions League contra o Dortmund...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 13:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 13:32
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Manchester City encara o Leeds neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), buscando se aproximar do título da Premier League. A equipe de Pep Guardiola tem 14 pontos de vantagem para o rival Manchester City restando apenas sete partidas para o fim do Campeonato Inglês.Grande desafio
- Eu admiro muitas coisas do Leeds, especialmente como se comportam dentro do campo. Não importa o oponente ou a competição, eles exigem que você faça o que não está acostumado. É um desafio. Nós estamos pertos (do título), precisamos de três vitórias e um empate, e jogar em casa é uma oportunidade - avaliou Guardiola.
> Veja a tabela da Premier League
Imprevisível
Embora o Manchester City seja uma equipe regular, tenha o melhor ataque da Premier League (66 gols marcados) e a melhor defesa do Torneio (21 gols sofridos), tudo pode acontecer com o Leeds do outro lado. O time de Marcelo Bielsa já tirou pontos de Pep Guardiola, mas também de Arsenal e Chelsea e não vender a partida de forma barata.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Leeds
Data e horário: 10/4/2021, às 8h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Mendy; Bernardo Silva, Fernandinho e Gundogan; Sterling, Aguero e Jesus
Desfalques: Nenhum
LEEDS (Técnico: Marcelo Bielsa)Meslier; Ayling, Llorente, Cooper e Alioski; Costa, Phillips, Roberts, Dallas e Raphinha; Bamford
Desfalques: Adam Forshaw (machucados). Jack Harrison (inelegível)

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