Manchester City x Fulham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para mais uma partida da competição mais antiga da história do futebol. Neste sábado, pela Copa da Inglaterra, o Manchester City encara o Fulham, em jogo válido pela quarta rodada do torneio eliminatório. O jogo acontece no Etihad Stadium, às 12h (de Brasília).MANCHESTER CITYLíder do Campeonato Inglês, o Manchester City, que está perto de faturar mais uma Premier League, agora vira a chave para buscar o título da Copa da Inglaterra e garantir o 'double', que é a conquista de dois troféus. Na história, a equipe de Pep Guardiola tem seis taças da FA Cup.