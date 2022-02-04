Manchester City x Fulham: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa da Inglaterra

A bola vai rolar para mais uma partida da competição mais antiga da história do futebol. Neste sábado, pela Copa da Inglaterra, o Manchester City encara o Fulham, em jogo válido pela quarta rodada do torneio eliminatório. O jogo acontece no Etihad Stadium, às 12h (de Brasília).MANCHESTER CITYLíder do Campeonato Inglês, o Manchester City, que está perto de faturar mais uma Premier League, agora vira a chave para buscar o título da Copa da Inglaterra e garantir o 'double', que é a conquista de dois troféus. Na história, a equipe de Pep Guardiola tem seis taças da FA Cup.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
FULHAMSe o Manchester City vai muito bem na primeira divisão, o Fulham repete o sucesso na Championship, a segunda divisão inglesa. Líder com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o time de Marco Silva tenta voltar à elite. Na Copa da Inglaterra, os Cottagers têm apenas um vice, em 1975.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022FICHA TÉCNICA
Manchester City x FulhamFA Cup - Copa da InglaterraQuarta rodadaData e horário: 05/02/2022, às 12h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Jarred GillettAssistentes: Lee Betts e Richard WestTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Stones, Aké e João Cancelo; Gündogan, Fernandinho e De Bruyne (Bernardo Silva); Mahrez, Foden e Grealish.
Desfalques: Palmer (lesionado); Mendy (afastado); Gabriel Jesus e Zinchenko (dúvidas).
FULHAM (Técnico: Marco Silva)Gazzaniga; Williams (Denis Odoi), Ream (Hector), Adarabioyo e Bryan; Reed, Cairney (Chalobah); Wilson, Fábio Carvalho e Kebano; Mitrovic (Rodrigo Muniz).
Desfalques: Kongolo e Ivan Cavaleiro (lesionados).