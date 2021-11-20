Manchester City x Everton: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Manchester City recebe o Everton neste sábado, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola busca se aproximar do Chelsea, que venceu o Leicester e segue na liderança do Campeonato Inglês, na busca pelo título nacional.EM BUSCA DO TÍTULO- Nós terminamos o primeiro quarto da temporada. No geral, nós fizemos boas performances, mas deixamos pontos em casa quando não estávamos no nosso melhor nível. De agora até janeiro não há mais pausas internacionais e esperamos conseguir pontos, classificar para a Champions League e lutar pelo título até o fim - ressaltou Pep Guardiola.
DESFALQUES DE PESOApesar da grande qualidade no elenco, o Manchester City não poderá contar com Kevin de Bruyne, principal atleta do elenco, por conta da Covid-19. Além disso, o comandante catalão descartou a possibilidade de Jack Grealish entrar em campo.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Everton
Data e horário: 21/11/2021, às 11h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e Gundogan; Mahrez, Jesus e Sterling
Desfalques: Jack Grealish e Ferran Torres (machucados). Kevin de Bruyne (Covid-19)
EVERTON (Técnico: Rafa Benítez)Pickford; Coleman, Godfrey, Keane e Digne; Townsend, Allan, Delph e Iwobi; Gray; Richarlison
Desfalques: Yerry Mina, Andre Gomes, Abdoulaye Doucoure, Dominic Calvert-Lewin e Tom Davies (machucados). Mason Holgate (suspenso)