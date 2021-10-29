Manchester City x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Tem duelos de opostos na tabela no Campeonato Inglês neste sábado. Em compromisso válido pela décima rodada do torneio nacional, o Manchester City recebe o Crystal Palace. A partida acontece no Etihad Stadium, casa dos Cityzens, às 11h (de Brasília).MANCHESTER CITYSonhando com o bicampeonato inglês, o Manchester City vem de oito jogos sem perder, com seis vitórias neste período. Em caso de vitória, a equipe comandada por Pep Guardiola pode até terminar a rodada na liderança. Na última partida, os Cityzens golearam o Brighton por 4 a 1.
CRYSTAL PALACETentando se afastar das últimas posições para fugir da zona de rebaixamento, o Crystal Palace só pensa na vitória. O time de Patrick Vieira, porém, venceu apenas um jogo no torneio. Na última rodada, os londrinos empataram em casa com o Newcastle, por 1 a 1.
FICHA TÉCNICA
Manchester City x Crystal PalacePremier League - Campeonato Inglês10ª RodadaData e horário: 30/10/2021, às 11h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Andre MarrinerAssistentes: Adrian Holmes e Scott LedgerTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri e De Bruyne; Gabriel Jesus, Phil Foden e Jack Grealish.
Desfalques: Ferrán Torres (lesionado); Mendy (preso).
CRYSTAL PALACE (Técnico: Patrick Vieira)Guaita; Ward, Andersen, Guéhi e Mitchell; McArthur, Milivojevic e Gallagher; Édouard (Olise), Benteke e Zaha.
Desfalques: Ferguson e Eberechi Eze (lesionados).