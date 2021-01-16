Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações

Caso o Liverpool não vença, equipe de Guardiola pode assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês em caso de vitória...
LanceNet

16 jan 2021 às 14:17

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 14:17

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Manchester City pode assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês. Dessa forma, só a vitória interessa para a equipe de Guardiola, que recebe o Crystal Palace neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEAntes da partida, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou sobre o que espera do confronto.
- Na minha cabeça e com sorte na cabeça dos jogadores, é foco no Crystal Palace. Nas últimas duas temporadas não conseguimos vencê-los em casa. Espero que possamos. Sempre, na segunda metade da temporada, quando você está lutando pelo título é emocionante. O Palace sabe exatamente o que deve fazer. Temos que ser pacientes, encontrar nosso ritmo. Eles se defendem muito bem. Vimos isso contra o Arsenal. Eles foram capazes de controlar grande parte do jogo.
FICHA TÉCNICA
Manchester City x Crystal PalaceData e horário: 17/01/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Etihad Stadium (Manchester, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Jesus, Sterling.
Desfalques: Aké e Laporte (lesionados).
Crystal Palace (Treinador: Roy Hodgson)​Guaita; Ward, Tomkins, Kouyate, Mitchell; Townsend, McArthur, Milivojevic, Eze; Zaha, Benteke
Desfalques: Mamadou Sakho, Connor Wickham, Martin Kelly, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson e Jeffrey Schlupp (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados