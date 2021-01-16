Manchester City x Crystal Palace: onde assistir e prováveis escalações

O Manchester City pode assumir a vice-liderança do Campeonato Inglês. Dessa forma, só a vitória interessa para a equipe de Guardiola, que recebe o Crystal Palace neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília).
Antes da partida, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou sobre o que espera do confronto.
- Na minha cabeça e com sorte na cabeça dos jogadores, é foco no Crystal Palace. Nas últimas duas temporadas não conseguimos vencê-los em casa. Espero que possamos. Sempre, na segunda metade da temporada, quando você está lutando pelo título é emocionante. O Palace sabe exatamente o que deve fazer. Temos que ser pacientes, encontrar nosso ritmo. Eles se defendem muito bem. Vimos isso contra o Arsenal. Eles foram capazes de controlar grande parte do jogo.
FICHA TÉCNICA
Manchester City x Crystal PalaceData e horário: 17/01/2021, às 16h15 (de Brasília)Local: Etihad Stadium (Manchester, ING)Onde assistir: DAZN
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Foden, Jesus, Sterling.
Desfalques: Aké e Laporte (lesionados).
Crystal Palace (Treinador: Roy Hodgson)Guaita; Ward, Tomkins, Kouyate, Mitchell; Townsend, McArthur, Milivojevic, Eze; Zaha, Benteke
Desfalques: Mamadou Sakho, Connor Wickham, Martin Kelly, Wayne Hennessey, Nathan Ferguson e Jeffrey Schlupp (lesionados).