  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City x Club Brugge: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League
futebol

Manchester City x Club Brugge: onde assistir, horário e escalações do jogo da Champions League

Equipe de Pep Guardiola busca repetir atuação impecável contra clube belga e encaminhar a classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira...
LanceNet

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:58

Crédito: JOHN THYS / AFP
O Manchester City recebe o Club Brugge nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Champions League e espera repetir a atuação da 3ª rodada. Em caso de nova vitória, o clube inglês irá estar muito próximo de uma classificação às oitavas de final do torneio da Uefa.Foco na Champions
- Este jogo é muito mais importante do que o confronto contra o Manchester United. Nós podemos dar um incrível passo à frente em busca da classificação às oitavas de final da Champions League. Restam apenas três jogos e eles são decisivos - disse Pep Guardiola.
> Veja a tabela da Champions League
Momento conturbado?
Apesar do discurso de Pep Guardiola, a Premier League também é tratada com preocupação. O Manchester City vem para o confronto contra o Brugge após ter sido derrotado pelo Crystal Palace na última rodada e perdido a vice-liderança do Campeonato Inglês e com o clássico de Manchester no próximo sábado.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Club Brugge
Data e horário: 3/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Cancelo, Dias, Laporte e Zinchenko; Gundogan, Rodri e Bernardo Silva; Mahrez, Foden e Sterling
Desfalques: Nenhum
CLUB BRUGGE (Técnico: Philippe Clement)Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki e Sobol; Rits e Vormer; Lang, Vanaken e De Ketelaere; Dost
Desfalques: Eder Balanta (suspenso)

Tópicos Relacionados

manchester city
Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

