Manchester City x Chelsea: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, Manchester City e Chelsea se enfrentam no Etihad Stadium, em jogo válido pela 35ª rodada da Premier League. A partida que será às 13h30 (de Brasília), pode decidir o título para a equipe de Pep Guardiola, caso conquiste os três pontos diante dos Blues. Além disso, o jogo será marcado por ser uma prévia da final da Champions League, em que ambas as equipes conseguiram avançar para a decisão nesta semana.

> Confira a classificação da Premier LeagueEmbalado por ter conseguido chegar a uma final inédita de competições europeias, o City volta suas atenções para a Premier League. Disparado na liderança com 82 pontos, a equipe precisa de apenas uma vitória para consagrar o quinto título da competição em sua história. Perguntado sobre a possibilidade de analisar o confronto com o Chelsea como um teste para a final da Champions, Guardiola afirmou que o foco agora é todo no Inglês.

- Sempre disse que a Premier League é o título mais importante. Temos quatro jogos ainda para vencer um, e neste sábado vamos tentar fazer isso. Neste momento, e acreditem quando disso isso, não tem ninguém pensando na final da Champions League porque ainda não temos o Campeonato Inglês nas mãos - disse o treinador dos Citizens.

O Chelsea, por sua vez, além de também ter conseguido avançar para a final da Champions League, vive um ótimo momento no Inglês. Nos últimos cinco jogos, os Blues conquistaram três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com 61 pontos na quarta colocação, caso vença o City e adie a festa do provável campeão, o time pode pegar o terceiro lugar na tabela, se o Leicester perder para o Newcastle.

- Não sei se haverá novidades do ponto de vista tático. Eu ainda não decidi. Tenho que ver quem está disponível depois do treino de hoje. É bem possível que vejamos algumas mudanças - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea. FICHA TÉCNICAManchester City x ChelseaData e horário: 08/05/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium (Manchester, ING)Onde assistir: ESPN Brasil

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)​Ederson; Cancelo, Dias, Laporte e Mendy; Rodri, Gundogan e De Bruyne; Mahrez, Aguero e Sterling.

Desfalques: John Stones (suspenso)

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)​Mendy; Zouma, Rudiger e Christensen; James, Jorginho, Kante e Alonso; Mount e Pulisic; Havertz.