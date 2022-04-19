  • Manchester City x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês
Manchester City x Brighton: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

Equipe de Pep Guardiola precisa da vitória para retomar a liderança, uma vez que Liverpool assumiu a primeira colocação com triunfo sobre o Manchester United...
LanceNet

19 abr 2022 às 19:37

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 19:37

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Inglês, que está em sua reta decisiva. Nesta quarta-feira, o Manchester City, que luta pelo bicampeonato, encara o Brighton, em jogo atrasado da 30ª rodada. O duelo acontece no Etihad Stadium, às 16h (de Brasília).MANCHESTER CITYCom 74 pontos conquistados, o time de Pep Guardiola é vice-líder da competição, mas pode retomar a liderança em caso de vitória. Em disputa acirrada pelo título com o Liverpool, os Sky Blues vêm de empate em 2 a 2 com os próprios Reds na última rodada.
BRIGHTONNo meio de tabela, o Brighton não corre risco de queda, mas também não aspira grandes coisas no topo da classificação. Com 40 pontos conquistados, a equipe de Graham Potter vem de grande vitória sobre o Tottenham, por 1 a 0, na casa dos Spurs.
Manchester City x BrightonPremier League - Campeonato Inglês30ª Rodada​Data e horário: 20/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Mike DeanAssistentes: Darren Cann e Eddie SmartTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte e Zinchenko; Gündogan, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Bernardo Silva e Sterling.
BRIGHTON (Técnico: Graham Potter)Sanchez; Veltman, Dunk e Cucurella; Lamptey, Mac Allister, Gross, Lallana e Trossard; Mwepu e Welbeck.
Crédito: ManchesterCitylutaparaconquistarobicampeonatoconsecutivodaPremierLeague(Foto:GLYNKIRK/AFP

