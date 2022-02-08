  • Manchester City x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
futebol

Manchester City x Brentford: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Equipe de Pep Guardiola busca ampliar vantagem na liderança do Campeonato Inglês, mas o confronto ainda não marcará o retorno de Christian Eriksen aos gramados...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 11:37
O Manchester City recebe o Brentford nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pela Premier League. A equipe de Pep Guardiola busca ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Inglês, enquanto as Abelhas ainda não contam com Christian Eriksen para o confronto.A MELHOR DEFESA É O ATAQUE- Nós não acreditamos que precisamos de muitos jogadores na área para defender bem. O melhor jeito de defender é quando o adversário tem a bola longe do nosso gol ou quando nós temos a posse. Para você conceder um gol, o oponente tem que ter a bola e quanto menos ele tiver, mais chances você tem de não sofrer gols - disse Pep Guardiola, técnico do Manchester City.
SEM ERIKSENChristian Eriksen, principal contratação do Brentford nesta janela de janeiro, não irá estrear diante do Manchester City, confirmou o técnico Thomas Frank. O dinamarquês tem contrato até o fim da temporada, está treinando, mas ainda não está apto para uma partida.
FICHA TÉCNICA:Manchester City X Brentford
Data e horário: 9/2/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Silva, Rodri e De Bruyne; Mahrez, Foden e Sterling
Desfalques: Gabriel Jesus e Cole Palmer (machucados)
BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)Raya; Ajer, Jansson e Pinnock; Canos, Norgaard, Onyeka, Jensen e Henry; Toney e Mbeumo
Desfalques: Bryan Mbeumo e Yoane Wissa (Covid-19)
