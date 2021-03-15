Manchester City x Borussia Mönchengladbach: onde assistir e prováveis escalações

Em uma agitada rodada da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Borussia Mönchengladbach, nesta terça-feira, às 17h (de Brasília). A equipe inglesa venceu a ida por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar.
Antes da partida, Marco Rose, treinador do Gladbach, falou sobre o que espera da partida e as chances de classificação alemã.- O jogo é importante para nós, é um jogo de Liga dos Campeões, nós trabalhamos muito para consegui-lo. Perdemos a ida por 0-2. Mas vamos tentar começar a volta com alguns ajustes em comparação com a primeira mão. Não sabemos apenas desde a primeira mão que tipo de calibre enfrentamos com o Manchester City. Temos que tentar defender bem e usar nossas forças de forma ofensiva. Estamos cientes da qualidade do City. No entanto, é claro que estamos enfrentando esse desafio e também buscaremos nossos próprios objetivos. Mas também temos que defender muito e bem. Estamos indo para Budapeste para ganhar o jogo.
Pep Guardiola também abordou a partida de amanhã e elogiou a qualidade do adversário.
- Temos que jogar o jogo como fizemos contra o Fulham e o Southampton, não como contra o United. Jogue e ganhe o jogo. Concentre-se em vencer o jogo, este é o nosso objetivo. Eu sei a qualidade que eles têm. Começa com Sommer e termina com Thuram. Como todas as equipes, eles tiveram momentos ruins. Será como uma final. Eles não tem nada a perder. Tenho certeza de que eles tentarão superar a situação.
FICHA TÉCNICAManchester City x Borussia MönchengladbachData e horário: 16/03/2021, às 17h (de Brasília)Local: Puskás Arena (Budapeste, HUN)Onde assistir: Facebook da TNT Sports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESManchester City (Treinador: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero
Desfalques: Nenhum
Gladbach (Treinador: Marco Rose)Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Wolf; Pléa
Desfalques: Bensebaini, Kramer e Thuram (dúvidas por lesão)