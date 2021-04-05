Manchester City x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

Pelas quartas de final da Liga dos Campeões, Manchester City e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). A partida de ida será no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.
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Antes da partida, Pep Guardiola, treinador do Manchester City, falou sobre a ambição de chegar longe na Liga dos Campeões.Todos neste clube querem ir o mais longe possível. Temos que mostrar no gramado. Temos que vencer o nosso adversário, como já fizemos muitas vezes nesta temporada em todas as competições. A única preocupação que tenho é (o jogo de) amanhã. Eu não posso falar sobre um quádruplo, duplo, triplo, ou um título. Tudo o que podemos fazer é jogar um bom jogo amanhã. E então ver o que acontece no jogo de volta.
FICHA TÉCNICAManchester City x Borussia DortmundData e horário: 06/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Etihad Stadium (Manchester, ING)Onde assistir: TNT, Facebook da TNT Sports e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESManchester CityEderson; Cancelo, Dias, Stones, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Silva, Sterling, Foden
Borussia DortmundHitz; Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud; Hazard, Haaland, Reus