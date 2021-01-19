Manchester City x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações

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O Manchester City recebe, nesta terça-feira, o Aston Villa em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Eithad Stadium às 15h, e a equipe treinada por Pep Guardiola busca a vitória para ultrapassar o Manchester United e assumir a ponta da tabela.

Qual clube de Manchester vai ficar com a liderança? Veja a tabela do InglêsCom apenas duas derrotas na temporada, o Manchester City é um forte candidato ao título inglês. A equipe está em uma ótima sequência no campeonato, vencendo o seu rival, dependendo apenas de si para assumir a primeira colocação do torneio.

- Não sabemos quais jogadores estarão disponíveis, amanhã veremos. A qualidade que eles (Aston Villa) mostraram nesta temporada tem sido incrível. Essa é a nossa única preocupação. Sabemos que nesta liga você pode ganhar cinco seguidas, perder três seguidas - disse Pep Guardiola.

- Eles (Aston Villa) estão confiantes em uma nova temporada. Compraram o Watkins, acertaram muitas coisas e os médios com dupla defesa são fantásticos. Barkley oferece muita qualidade, e a qualidade que eles têm com Trezeguet e Grealish. Eles estão confiantes, não estão sofrendo nem perto do final do campeonato. É completamente diferente da temporada passada - disse o treinador do City sobre o adversário

O Aston Villa, por sua vez, está na 11ª colocação do Campeonato Inglês, e liderado por Jack Grealish, consegue fazer uma temporada bastante segura. A distância para o 'top 6' não é grande, e o clube de Birmingham busca a vitória para chegar ainda mais perto de uma boa posição na tabela.FICHA TÉCNICAManchester City x Aston Villa​Data e horário: 20/01/2021, às 15h (de Brasília)​Local: Eithad Stadium, em Manchester (ING)Árbitro: Jonathan MossAssistentes: Harry Lennard e Dan RobathanOnde assistir: Fox Sports

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias e Zinchenko; Fernandinho, Gundogan e Kevin De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling e Jesus.

Desfalques: Aguero, Laporte, Eric García e Aké (lesionados).

ASTON VILLA (Técnico: Dean Smith)Emiliano Martínez; Cash, Konsa, Tyrone Mings e Targett; Douglas Luiz, McGinn, Grealish, Traoré e El Ghazi; Watkins.