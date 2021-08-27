  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League
Manchester City x Arsenal: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Equipe de Pep Guardiola se recuperou de tropeço sofrido na primeira rodada, enquanto Arsenal e Mikel Arteta seguem pressionados e ocupando a lanterna do Campeonato Inglês...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 13:39

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O Manchester City recebe o Arsenal nesta sábado, às 8h30 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Premier League. A equipe de Pep Guardiola chega para o duelo após golear o Norwich por 5 a 0, enquanto os Gunners vivem momento de intensa pressão e ocupando a lanterna do Campeonato Inglês.Fala, Mikel Arteta
- Devemos estar mentalmente prontos, nos sacrificarmos para corrermos longos períodos sem a bola e preparados para sofrer nos momentos certos. Mas estou convencido de que teremos nossos momentos e temos que aproveitar quando estar oportunidades aparecerem. Os jogadores acreditam que podem ir para Manchester e conquistar um resultado positivo.
> Veja a tabela da Premier League
Histórico negativo
Mikel Arteta é pupilo de Pep Guardiola, mas o novato conseguiu apenas um triunfo sobre o seu professor em cinco partidas. Nas outras quatro oportunidades, o Manchester City venceu os Gunners em todas e uma nova derrota pode pressionar ainda mais a equipe de Londres.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x Arsenal
Data e horário: 28/8/2021, às 8h30 (de Brasília)Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Ederson; Walker, Dias, Laporte e Cancelo; Rodri, Gundogan e Grealish; Mahrez, Jesus e Sterling
Desfalques: Phil Foden (machucado)
ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Cedric, Holding, Mari e Tierney; Xhaka e Lokonga; Saka, Odegaard e Smith Rowe; Aubameyang
Desfalques: Ben White, Gabriel Magalhães e Thomas Partey (machucados)

