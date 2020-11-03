Manchester City volta à carga por Lionel Messi a partir de janeiro

O Manchester City não perde Lionel Messi de vista e os ingleses devem tentar convencer o argentino a assinar um pré-contrato em janeiro, segundo o “The Telegraph”. O time de Pep Guardiola quer aproveitar o momento de incerteza institucional da equipe blaugrana para fechar negócio com o melhor jogador da atualidade.De acordo com as informações do portal britânico, o Barcelona admite que deve perder Messi no próximo verão europeu. Com isso, o clube catalão não desconsidera acelerar o processo e vender o camisa 10 em janeiro para receber um valor em meio à pior crise financeira vivida pelos culés na história.