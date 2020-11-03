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futebol

Manchester City volta à carga por Lionel Messi a partir de janeiro

Clube inglês quer assinar um pré-contrato com o argentino em janeiro, mas Barcelona pode aceitar liberá-lo na janela de inverno por uma compensação financeira em meio a crise...

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 08:34

LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 08:34
Crédito: Messi pode estar com o futuro longe do Barcelona (Reprodução/Instagram @leomessi
O Manchester City não perde Lionel Messi de vista e os ingleses devem tentar convencer o argentino a assinar um pré-contrato em janeiro, segundo o “The Telegraph”. O time de Pep Guardiola quer aproveitar o momento de incerteza institucional da equipe blaugrana para fechar negócio com o melhor jogador da atualidade.De acordo com as informações do portal britânico, o Barcelona admite que deve perder Messi no próximo verão europeu. Com isso, o clube catalão não desconsidera acelerar o processo e vender o camisa 10 em janeiro para receber um valor em meio à pior crise financeira vivida pelos culés na história.
Omar Berrada, diretor de operações financeiras do Manchester City, afirmou há algumas semanas que os ingleses irão com tudo por Messi caso seja desejo do argentino sair da Catalunha. Com a saída de Bartomeu da presidência, o craque pode repensar seu futuro e o destino do atleta só ele saberá responder.

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