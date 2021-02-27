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futebol

Manchester City vence West Ham em dia de zagueiros artilheiros

Rúben Dias e Stones marcaram os gols da vitória da equipe de Pep Guardiola e Manchester City segue com larga vantagem na ponta do Campeonato Inglês...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 11:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 11:22
Crédito: Zagueiros foram essenciais na vitória do Manchester City (MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O Manchester City conquistou uma dura vitórias por 2 a 1 contra o West Ham e conseguiu a 20ª vitória consecutiva na temporada. O time de Pep Guardiola contou com gols dos zagueiros Rúben Dias e John Stones para conquistar os três pontos e seguir na ponta da Premier League.DEMOROUA partida começou morna e o Manchester City não encontrava espaços para furar a defesa do West Ham. Aos 29 minutos, De Bruyne recebeu a bola pelo lado esquerdo e em um lançamento inesperado encontrou Rúben Dias por trás da marcação e o zagueiro marcou seu primeiro gol desde que foi contratado.
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SOFREUNo final da primeira etapa, os visitantes deram trabalho para o time de Pep Guardiola. Aos 38, Antonio recebeu cruzamento de Lingard e finalizou no pé da trave. Minutos depois, o West Ham conseguiu o empate após nova dobradinha da dupla. O meia recebeu passe no meio da área, encontrou o centroavante livre de marcação para igualar o marcador.
ZAGUEIROS ARTILHEIROSNa segunda etapa, nenhuma equipe criou grandes chances de gol, mas o Manchester City conseguiu ser eficaz. Aos 23 minutos, Mahrez recebeu uma bola pelo lado direito, fez jogada individual e encontrou Stones no meio da área. O zagueiro bateu de primeira na bochecha da rede e deu números finais a partida.

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