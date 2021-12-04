Manchester City vence o Watford e assume a liderança da Premier League

A Premier League tem um novo líder! Após a derrota do Chelsea para o West Ham, o Manchester City assumiu a ponta da tabela da competição ao vencer o Watford pelo placar de 3 a 1, com dois gols de Bernardo Silva e mais um de Sterling.Veja a tabela do Inglês

NA FRENTEO Manchester City iniciou a partida melhor que o Watford, e já aplicou uma forte pressão no ataque no começo do jogo. Com apenas quatro minutos de confronto, a equipe dos Cityzens já abriu o placar após assistência de Foden para o gol de Sterling.

MAIS UMAinda no primeiro tempo, o Manchester City manteve-se no ataque para buscar mais gols contra o Watford. Aos 31 minutos da etapa inicial, a equipe visitante encontrou mais um gol, agora marcado pelo meio-campista português Bernardo Silva.

RUMO AO TOPOO Manchester City estava muito empolgado na partida, pois assumiria a liderança da Premier League com a vitória. O Watford não conseguiu fechar os espaços, e a equipe dos Cityzens aumentou a vantagem aos dezoito minutos do segundo tempo novamente com Bernardo Silva.

DIMINUIUJá longe de buscar uma reação na partida, o time da casa conseguiu descontar ainda aos 31 minutos do segundo tempo. O Watford marcou o seu único gol no confronto com o atacante colombiano Cucho Hernández, que havia saído do banco.

SEQUÊNCIAO Watford enfrenta o Brentford às 17h (de Brasília) de sexta-feira pela Premier League. O Manchester City, por sua vez, atua contra o RB Leipzig às 14h45h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League.