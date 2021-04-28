  • Manchester City vence o PSG de virada e dá grande passo em busca da final da Champions League
Manchester City vence o PSG de virada e dá grande passo em busca da final da Champions League

Ingleses fazem primeiro tempo ruim, ao contrário dos franceses, mas cenário muda de figura na etapa final. Cityzens poderão até perder por um gol de diferença na volta...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:53

LanceNet

28 abr 2021 às 17:53
Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Em um duelo eletrizante em Paris, o Manchester City venceu o PSG nesta quarta-feira pelo jogo de ida das semifinais da Champions League. Após sair perdendo no Parque dos Príncipes, a equipe de Guardiola virou para 2 a 1 no segundo tempo e tem enorme vantagem para o jogo de volta. Marquinhos abriu o placar, enquanto De Bruyne e Mahrez fizeram para os visitantes.
O começo de jogo na capital francesa foi de poucas emoções, mas dentro do esperado pelas duas equipes. Enquanto o Manchester City tentava controlar a partida ao seu estilo, o PSG se lançava ao ataque em jogadas rápidas e contra-ataques fulminantes.
ZAGUEIRO ARTILHEIROAos 14 minutos, brilhou a estrela de Marquinhos. O argentino Di María bateu escanteio pela direita e o defensor brasileiro apareceu como uma flecha para desviar e mandar a bola para o fundo das redes. Foi o quarto gol do jogador em mata-mata de Champions pelo PSG desde a temporada passada.
DOMÍNIO INGLÊSO segundo tempo foi completamente diferente da etapa inicial e o time de Pep Guardiola controlou a partida. Aos 18 minutos, De Bruyne tentou levantar bola na área e ela morreu direto no gol de Navas. Sete minutos depois, Mahrez cobrou falta que passou pelo meio da barreira e virou a partida.
MENOS UMA situação do PSG, que já era complicada, ficou ainda mais difícil aos 31 minutos. Gündogan recebeu bola na intermediária e Gueye, com uma dura entrada por trás, fez falta no alemão. O árbitro Felix Brych deu cartão vermelho direto para o volante parisiense.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
PANORAMAPara o jogo de volta, o Manchester City pode até avançar com derrota, desde que perca por 1 a 0. Para o PSG, vitória por dois gols de diferença garante a vaga.
SEQUÊNCIA​Manchester City e Paris Saint-Germain voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (4) pelo segundo jogo das semifinais da Champions League. O jogo acontecerá no Etihad Stadium, na Inglaterra.

Tópicos Relacionados

manchester city
Recomendado para você

Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos
Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas

