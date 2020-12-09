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futebol

Manchester City vence o Olympique de Marseille e termina em primeiro

Com gols de Agüero, Ferrán Torres e Sterling, comandados de Pep Guardiola encerram a participação no Grupo C da Champions em alta. Franceses acabam fora da Liga Europa...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 19:37

LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 19:37
Crédito: Paul ELLIS / AFP
O Manchester City encerrou a fase de grupos da Liga dos Campeões na primeira colocação do Grupo C. Nesta quarta-feira, o time comandado por Pep Guardiola derrotou o Olympique de Marseille por 3 a 0, no Etihad Stadium, com gols de Agüero, Ferrán Torres e Sterling.CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES
O resultado frustrou os planos dos franceses de conquistarem a classificação para a Liga Europa. Um ponto em Manchester teria bastado para a equipe de André Villas-Boas avançar. O Olympiakos perdeu para o Porto por 2 a 0, com gols do brasileiro Otávio, de pênalti, e do colombiano Mateus Uribe, mas os gregos levaram vantagem nos critérios de desempate.
Depois de um primeiro tempo sem grandes oportunidades para ambos os lados, o City abriu o placar na primeira tentativa na segunda etapa, aos três minutos. Mahrez deixou Ferran Torres na cara do gol, e o espanhol que tocou na saída do goleiro para abrir o placar e anotar seu sexto gol na temporada.
Aguero, em seu retorno após uma temporada marcada por lesões, ampliou aos 22 minutos, ao aproveitar rebote do goleiro Mandanda, após cabeçada de Aké.
O terceiro gol sairia nos acréscimos. Ferran Torres tentou o chute e Mandanda defendeu, mas a bola desviou na defesa e sobrou para Sterling dar os números finais da partida.
O Manchester City volta a jogar no sábado, quando enfrenta o Manchester United, às 14h30 (de Brasília), pela Premier League. No mesmo dia, às 13h, o Olympique de Marseille recebe o Monaco pelo Campeonato Francês.

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