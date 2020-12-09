Manchester City vence o Olympique de Marseille e termina em primeiro

Crédito: Paul ELLIS / AFP

O Manchester City encerrou a fase de grupos da Liga dos Campeões na primeira colocação do Grupo C. Nesta quarta-feira, o time comandado por Pep Guardiola derrotou o Olympique de Marseille por 3 a 0, no Etihad Stadium, com gols de Agüero, Ferrán Torres e Sterling.CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES

O resultado frustrou os planos dos franceses de conquistarem a classificação para a Liga Europa. Um ponto em Manchester teria bastado para a equipe de André Villas-Boas avançar. O Olympiakos perdeu para o Porto por 2 a 0, com gols do brasileiro Otávio, de pênalti, e do colombiano Mateus Uribe, mas os gregos levaram vantagem nos critérios de desempate.

Depois de um primeiro tempo sem grandes oportunidades para ambos os lados, o City abriu o placar na primeira tentativa na segunda etapa, aos três minutos. Mahrez deixou Ferran Torres na cara do gol, e o espanhol que tocou na saída do goleiro para abrir o placar e anotar seu sexto gol na temporada.

Aguero, em seu retorno após uma temporada marcada por lesões, ampliou aos 22 minutos, ao aproveitar rebote do goleiro Mandanda, após cabeçada de Aké.

O terceiro gol sairia nos acréscimos. Ferran Torres tentou o chute e Mandanda defendeu, mas a bola desviou na defesa e sobrou para Sterling dar os números finais da partida.