futebol

Manchester City vence o Newcastle e se classifica na Copa da Inglaterra

Com o resultado, equipe de Guardiola enfrenta o Arsenal na semifinal da competição...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 19:25

LanceNet

Crédito: City enfrenta o Arsenal na semifinal - AFP
Neste domingo, o Manchester City venceu o Newcastle por 2 a 0, no St. James' Park , e garantiu uma classificação tranquila para às semifinais da Copa da Inglaterra. De Bruyne, aniversariante do dia, e Sterling marcaram os gols da vitória do City.
Com o resultado, a equipe de Pep Guardiola se classificou na Copa da Inglaterra e enfrenta o Arsenal na semifinal.
O JOGOA partida começou com o Manchester City dominando as ações ofensivas do jogo e o Newcastle buscando algum lance em contra-ataque. O time de Guardiola pressionou durante todo o primeiro tempo, em um verdadeiro ataque contra defesa, mas só conseguiu abrir o placar aos 34 minutos.
Em bom cruzamento de Walker, Gabriel Jesus foi empurrado na área e o árbitro marcou pênalti no brasileiro. De Bruyne, aniversariante do dia, cobrou com categoria para abrir o placar. O City terminou a primeira etapa com 81% de posse de bola, mas com dificuldade de transformar a superioridade em gols.
Na volta do intervalo, o Newcastle conseguiu equilibrar mais a partida e manter mais a posse de bola. Aos 20 minutos, Otamendi saiu jogando errado para o City, Saint-Maximin cruzou com perigo para a área, mas Gayle desperdiçou e chutou para fora.
A resposta do City foi fatal. Com mais espaço, a equipe de Pep Guardiola chegou ao seu estilo, com toques de bola, e ampliou o marcador. Aos 22 minutos, Sterling recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e chutou forte para fazer 2 a 0 no placar. O Manchester City passou a controlar a partida e garantiu a classificação para a semifinal da Copa da Inglaterra. E MAIS:

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

