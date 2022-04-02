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futebol

Manchester City vence o Burnley e segue na liderança da Premier League

Com início dominante, De Bruyne e Gundogan marcaram os gols da vitória...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 12:52

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 12:52

O Manchester City conquistou uma vitória importante sobre o Burnley por 2 a 0 e segue na liderança da Premier League. Com um início dominante, a equipe de Guardiola conquistou os três pontos graças aos gols de De Bruyne e Gundogan e espera abrir vantagem para o Liverpool no duelo entre os clubes na próxima semana.DOMÍNIO TOTALDominante na primeira etapa, o Manchester City encaminhou a vitória no início do jogo. Aos quatro minutos, Sterling recebeu passe pela direita, encontrou De Bruyne na área e o belga bateu de primeira para abrir o placar. Aos 24, Sterling tabelou com o camisa 17, cruzou para Gundogan e o meia finalizou de primeira para balançar as redes novamente.
> Veja a tabela da Premier League
LANCES PERIGOSOSNa segunda etapa, o Manchester City seguiu dominando o Burnley, mas não conseguiu ser efetivo como na primeira etapa. Aos quatro minutos, De Bruyne cruzou rasteiro para Gundogan na área, mas o alemão bateu para grande defesa de Pope. Aos 24, Sterling chegou na linha de fundo e cruzou para Gabriel Jesus chegar finalizando de primeira, mas por cima do gol.
FALTOU POUCO​Aos 34 minutos, Gabriel Jesus recebeu cruzamento de Bernardo Silva e finalizou de primeira, mas a bola carimbou a trave. No rebote, o camisa nove bateu pela linha de fundo. No ataque seguinte, o brasileiro aproveitou bola espirrada após tentativa de finalização de Sterling, mas chutou novamente para fora.
Crédito: DeBruyneanotouoprimeirogoldoManchesterCitydiantedoBurnley(OLISCARFF/AFP

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