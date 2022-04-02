Manchester City vence o Burnley e segue na liderança da Premier League

O Manchester City conquistou uma vitória importante sobre o Burnley por 2 a 0 e segue na liderança da Premier League. Com um início dominante, a equipe de Guardiola conquistou os três pontos graças aos gols de De Bruyne e Gundogan e espera abrir vantagem para o Liverpool no duelo entre os clubes na próxima semana.DOMÍNIO TOTALDominante na primeira etapa, o Manchester City encaminhou a vitória no início do jogo. Aos quatro minutos, Sterling recebeu passe pela direita, encontrou De Bruyne na área e o belga bateu de primeira para abrir o placar. Aos 24, Sterling tabelou com o camisa 17, cruzou para Gundogan e o meia finalizou de primeira para balançar as redes novamente.