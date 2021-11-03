Manchester City vence o Brugge em casa e fica perto de garantir vaga às oitavas de final da Champions League

Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP

O mata-mata é logo ali. Nesta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League, o Manchester City recebeu o Club Brugge e os ingleses venceram os belgas por 4 a 1. Com gols de Foden, Mahrez, Sterling e Gabriel Jesus, a equipe de Guardiola ficou próxima da vaga nas oitavas de final. O gol da equipe visitante foi marcado contra pelo zagueiro Stones.

PERSISTÊNCIAJogando em casa, o Manchester City pressionou desde o início e abriu o marcador aos 15 minutos. Após Phil Foden parar em defesa do goleiro, a bola sobrou para Mahrez, que achou João Cancelo livre na esquerda. O lateral português viu Foden sozinho no meio, que recebeu e só empurrou para o gol.

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GOL CONTRAA vantagem do time de Pep Guardiola, porém, não durou muito tempo. Apenas dois minutos após o gol de Foden, Ederson fez um milagre em cabeçada de Vanaken. No rebote, no entanto, De Ketelaere tocou para o meio e a bola bateu no zagueiro Stones para morrer no fundo das redes.

DE CABEÇANo segundo tempo, o Manchester City seguiu pressionando e os ingleses marcaram o segundo gol aos nove minutos. Mahrez recebeu dentro da área, tentou o passe para o meio, mas a bola foi forte. João Cancelo ficou com a sobra e cruzou para o camisa 26 subir e marcar de cabeça.

AMPLIOUApós marcar o segundo gol, o time de Guardiola seguiu pressionando os belgas e fez o terceiro aos 27 minutos. Em linda troca de passes, com bola de pé em pé, Foden achou Gündogan dentro da área e o alemão tocou para o meio. Sterling, que havia entrado quatro minutos antes, só escorou para o gol vazio. No último lance, Gabriel Jesus fechou a conta.

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