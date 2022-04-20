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Manchester City vence o Brighton em casa e retoma a liderança do Campeonato Inglês

Time de Pep Guardiola havia caído para a segunda colocação com a vitória do Liverpool na terça-feira, mas voltou ao topo da tabela com grande triunfo sobre clube do sul britânico...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 17:51

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:51

Segue o líder. Depois de ver o Liverpool assumir a primeira colocação da Premier League na última terça-feira, o Manchester City entrou em campo nesta quarta e recuperou o lugar mais alto da tabela. O time de Guardiola recebeu o Brighton, e venceu por 3 a 0. Os gols foram marcados por Mahrez, Phil Foden e Bernardo Silva no Etihad Stadium.PRESSÃOJogando em casa, o Manchester City dominou a partida desde o início e não deu chances para o Brighton, que apenas se defendeu e tentou evitar o gol. O time de Pep Guardiola teve boas chances, especialmente com Bernardo Silva e Mahrez, mas não conseguiram balançar as redes do goleiro Sánchez.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
ATAQUE CONTRA DEFESAO primeiro tempo foi praticamente um treino de ataque contra defesa para os Cityzens, que finalizaram sete vezes contra nenhuma do adversário nos 45 minutos iniciais. Na volta do intervalo, o cenário também se repetiu, com muita pressão azul no Etihad Stadium.
NA PERSISTÊNCIAA pressão do Manchester City surgiu efeito antes dos dez minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, De Bruyne escapou da falta, entregou a bola para Mahrez dentro da área e o argelino bateu com desvio na marcação para balançar as redes do Brighton.
O PHIL É FODENO Manchester City não ficou satisfeito com o 1 a 0 e seguiu pressionando o Brighton. O segundo gol do time de Guardiola saiu aos 20 minutos, com Phil Foden. Em escanteio curto, Mahrez entregou e o jovem da camisa 47 chutou de fora da área para marcar, também contando com desvio.
FECHOU A CONTACom a vitória garantida, o Manchester City continuou marcando em cima e marcou o terceiro aproveitando erro da marcação do Brighton. O goleiro Sánchez saiu jogando, mas Zinchenko se antecipou, entregou para De Bruyne e o belga tocou de primeira para Bernardo Silva. O português bateu com categoria e fez o gol que selou o triunfo.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Manchester City chegou aos 77 pontos e recuperou a primeira colocação, que o Liverpool havia tomado ao vencer o Manchester United na última terça-feira. O Brighton, por sua vez, está na décima posição, com 40 pontos conquistados.
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SEQUÊNCIA​Manchester City e Brighton voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Inglês. O time de Guardiola encara o Watford, no sábado, novamente em casa, enquanto a equipe de Graham Potter tem compromisso com o Southampton no domingo, também sob seu domínio.
Crédito: ManchesterCitytentaconquistarnovamenteumbicampeonatoinglêsdeformaseguida(Foto:OLISCARFF/AFP

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