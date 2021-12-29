Manchester City vence o Brentford e abre vantagem para concorrentes

O Manchester City disparou na liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira. Fora de casa, a equipe de Pep Guardiola venceu o Brentford por 1 a 0, com gol de Phil Foden. Com os tropeços de Liverpool e Chelsea, os Citizens abriram oito pontos de vantagem sobre os Blues. Os visitantes ainda marcaram outros dois gols no jogo, mas ambos foram anulados pelo VAR.

+ Jorge Jesus se despede do Benfica: 'Vim pensando que era a solução' Depois dos 10 primeiros minutos de pouca emoção, foi o Brentford quem levou perigo. Aos 11', Wissa recebeu na área e chutou rasteiro, para defesa de Ederson. Dois minutos depois, Rubén Dias foi recuar uma bola, mas quase enganou o goleiro brasileiro, que conseguiu se recuperar e salvar. Aos 15', Wissa chegou mais uma vez, mas o arremate, mas João Cancelo tirou quase em cima da linha.

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Apesar da pressão inicial do time da casa, foi o Manchester City quem abriu o placar. Foden recebeu cruzamento de De Bruyne e só tocou para o gol. O gol esfriou a equipe do Brentford, que viu o time de Guardiola melhorar no jogo. Aos 45 do primeiro tempo, Fernandinho chutou, a bola desviou e sobrou para Rúben Dias, mas a finalização do zagueiro parou em Álvaro Fernández.

No segundo tempo, o Manchester City seguiu melhor em campo e com cinco minutos já tinham oferecido perigo três vezes, com De Bruyne e Foden, duas vezes, sendo uma delas terminando em gol, mas o VAR pegou impedimento no lance. Aos 16', De Bruyne acertou a trave em chute rasteiro. No fim, Laporte aproveitou cruzamento de Laporte marcou mais um, mas a arbitragem anulou o lance.