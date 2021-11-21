Manchester City vence e persegue o Chelsea na Premier League

O Manchester City derrotou o Everton por 3 a 0 no Etihad Stadium e segue na cola do Chelsea pela liderança da Premier League. A equipe de Pep Guardiola saiu na frente com Sterling no fim da primeira etapa, ampliou o marcador com Rodri e Bernardo Silva no segundo tempo e controlou a partida.INÍCIO MELHORAos 10 minutos de jogo, Sterling fez jogada pela direita, cruzou para Foden, mas o atacante cabeceou pela linha de fundo. Aos 27, foi a vez do camisa 47 retribuir, mas o camisa sete finalizou por cima do travessão. No ataque seguinte, Bernardo Silva foi lançado na área, finalizou para defesa de Pickford, Gundogan aproveitou o rebote e mandou de cabeça no travessão.
COM MAIS PERIGOCom mais presença no campo de ataque, o Manchester City chegou com Palmer, que recebeu um passe na entrada da área aos 29 minutos e finalizou com muito perigo para boa defesa de Pickford. No fim da primeira etapa, João Cancelo fez um lançamento de trivela, encontrou Sterling dentro da área e o camisa sete bateu de primeira para abrir o placar.
MATOU O JOGOApós um início morno, Rodri aproveitou um corte errado da zaga do Everton aos nove minutos e soltou uma bomba para ampliar o marcador. Aos 32, Sterling recebeu um cruzamento rasteiro e foi encontrado livre dentro da área, mas se atrapalhou e Pickford saiu para fazer a defesa. No fim da partida, Palmer arriscou chute da entrada da área, que bateu na zaga do Everton e sobrou para Bernardo Silva sacramentar o placar.