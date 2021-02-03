  • Manchester City vence Burnley com facilidade e se isola na liderança da Premier League
Manchester City vence Burnley com facilidade e se isola na liderança da Premier League

Burnley não conseguiu nenhum chute na direção do gol e teve apenas 25% de posse de bola na partida...
LanceNet

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:52

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, 03, o Manchester City venceu o Burnley por 2 a 0, no estádio Turf Moor, em partida válida pela 22ª rodada da Premier League. Gabriel Jesus e Sterling marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o City abre três pontos de vantagem para o Manchester United, segundo colocado da competição. Já o Burnley estaciona na 16ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo Brighton em caso de vitória sobre o Liverpool, em Anfield.+ Confira a tabela do futebol inglêsALÔ, MAMÃECom apenas dois minutos de jogo, o Manchester City abriu o placar com Gabriel Jesus. Sterling enfiou boa bola para Bernardo chutar forte, o goleiro Pope espalmou e, no rebote, Gabriel Jesus cabeceou para o fundo do gol.VANTAGEM AMPLIADA Aos 38 minutos do primeiro tempo, Mahrez tocou para Gundogan cruzar rasteiro para Sterling, sozinho na pequena área, empurrar para o fundo do gol e ampliar o placar. O City terminou a primeira etapa com seis finalizações, quatro na direção do gol, 369 passes e 71% de posse de bola.BURNLEY OMISSOO time da casa foi completamente dominado pelo City no primeiro tempo. Com apenas 29% de posse de bola, o Burnley não conseguiu nenhuma finalização. No segundo tempo, o cenário não mudou. SEGUNDO TEMPO MORNONa segunda etapa, o Manchester City manteve o controle da posse de bola e, por consequência o domínio do jogo. O Burnley também não conseguiu impor ritmo e não ameaçou os City. O time da casa teve apenas duas finalizações no segundo tempo, mas a bola não foi na direção do gol. No fim, o Manchester teve 75% de posse de bola e 13 finalizações, sendo seis no gol.PRÓXIMOS COMPROMISSOSO City volta à campo no domingo contra o Liverpool, em Anfield, às 13h30. Já o Burnley encara o Brighton no sábado, no Turf Moor, às 12h.

