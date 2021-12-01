Manchester City vence Aston Villa fora de casa e segue na cola do líder Chelsea na Premier League

O Manchester City venceu o Aston Villa por 2 a 1 no Villa Park, em partida válida pela 14ª rodada da Premier League. Com a vitória, o City segue na vice-liderança, na cola do Chelsea. Enquanto o Villa ocupa a 13ª colocação do Campeonato Inglês. Os gols do duelo foram marcados por Rúben Dias e Bernardo Silva, pelo lado dos Cytizens e, por Watkins, pelo lado da equipe da casa.CITY NA FRENTE!O Manchester impôs um bom jogo fora de casa e abriu o placar. Aos 27 minutos, Sterling fez linda jogada pela esquerda, driblou o lateral Cash e acertou um grande passe que cruzou a área do Aston Villa e chegou para Rúben Dias bater forte de primeira para abrir o placar do jogo.

GOLAÇO DO CITY!O Manchester City ampliou o placar com um golaço em uma bela jogada de contra-ataque. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Fernandinho achou Gabriel Jesus na direita e lançou em velocidade, o brasileiro dominou e cruzou na medida para Bernardo Silva, que pegou forte de primeira e marcou o segundo do jogo.

ASTON VILLA DIMINUI!O Aston Villa voltou ligado para o segundo tempo e logo no começo achou um gol para diminuir a vantagem do placar. Com um minuto, Douglas Luiz cobrou escanteio, Watkins se antecipou da marcação e chutou para o gol.

SEQUÊNCIAO Aston Villa retorna a campo no domingo para enfrentar o Leicester City, pela 15ª rodada da Premier League. Já o Manchester City, volta a campo no sábado, contra o Watford, também pela Premier League.