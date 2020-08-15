Manchester City vai atrás de Koulibaly após Liga dos Campeões

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

O Manchester City irá com tudo pela contratação do zagueiro Koulibaly, do Napoli, após o fim de sua participação na Liga dos Campeões, de acordo com o jornalista Alfredo Pedulla. Os italianos já recusaram uma oferta inglesa no valor de 59 milhões de libras (R$ 416 milhões), mas o time de Guardiola pode contar com o senegalês caso suba a proposta para 73 milhões de libras (R$ 508 milhões).

O técnico espanhol quer reforçar seu sistema defensivo que pode sofrer com algumas perdas e o nome de Koulibaly é um dos mais cotados para mudar de clube nesta janela. Além disso, o Napoli já teria encaminhado um acerto com o brasileiro Gabriel Magalhães, do Lille, para substituir o jogador de 29 anos.