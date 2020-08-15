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futebol

Manchester City vai atrás de Koulibaly após Liga dos Campeões

Clube quer voltar a negociar com Napoli pela contratação do zagueiro senegalês. Clube italiano quer Gabriel Magalhães, do Lille, como futuro substituto do defensor...

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2020 às 11:37
Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
O Manchester City irá com tudo pela contratação do zagueiro Koulibaly, do Napoli, após o fim de sua participação na Liga dos Campeões, de acordo com o jornalista Alfredo Pedulla. Os italianos já recusaram uma oferta inglesa no valor de 59 milhões de libras (R$ 416 milhões), mas o time de Guardiola pode contar com o senegalês caso suba a proposta para 73 milhões de libras (R$ 508 milhões).
O técnico espanhol quer reforçar seu sistema defensivo que pode sofrer com algumas perdas e o nome de Koulibaly é um dos mais cotados para mudar de clube nesta janela. Além disso, o Napoli já teria encaminhado um acerto com o brasileiro Gabriel Magalhães, do Lille, para substituir o jogador de 29 anos.
O senegalês está no Napoli desde 2014, mas parece próximo de uma saída e já foi especulado em diversas equipes. A Liga dos Campeões termina no próximo fim de semana e é quando as negociações devem tomar mais forma. O mercado europeu desta temporada só irá terminar no dia cinco de outubro.

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