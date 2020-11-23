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Manchester City trabalha para renovar com Sterling e De Bruyne

Após garantir a manutenção de Pep Guardiola até 2023, clube inglês
quer estender os vínculos dos principais jogadores da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 12:52

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 12:52

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Após garantir a permanência de Guardiola até 2023, o Manchester City trabalha para manter Sterling e De Bruyne na equipe. De acordo com o "Daily Mirror", o clube quer renovar com os dois jogadores o mais rápido possível para poder focar em Messi na próxima janela de transferências.De Bruyne já negocia com o Manchester City uma extensão. O belga tem na mão um contrato com uma grande valorização salarial com duração até 2025. Sterling, por outro lado, ainda não começou as conversas com o clube inglês.
Na atual temporada, Sterling atuou em 13 partidas com a camisa do Manchester City, marcou cinco gols e deu quatro assistências. De Bruyne, por outro lado, disputou 11 jogos, balançou as redes apenas uma vez e deu sete passes para gols.

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