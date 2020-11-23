Manchester City trabalha para renovar com Sterling e De Bruyne

Após garantir a permanência de Guardiola até 2023, o Manchester City trabalha para manter Sterling e De Bruyne na equipe. De acordo com o "Daily Mirror", o clube quer renovar com os dois jogadores o mais rápido possível para poder focar em Messi na próxima janela de transferências.De Bruyne já negocia com o Manchester City uma extensão. O belga tem na mão um contrato com uma grande valorização salarial com duração até 2025. Sterling, por outro lado, ainda não começou as conversas com o clube inglês.