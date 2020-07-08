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futebol

Manchester City tentou incluir Coman em negociação por Sané

Bayern de Munique não aceitou pois trata o jogador francês como inegociável...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 16:07

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:07

Crédito: Divulgação
O Bayern de Munique confirmou a contratação de Leroy Sané. Contratado por 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), o jogador do Manchester City poderia ser incluído em outro tipo de negócio. O "Bild" garante que os Citizens queriam Kingsley Coman. Pep Guardiola, fã do francês, pediu à direção do Manchester City que tentasse uma troca por Sané, mas não avançou. Hasan Salihamidzic, diretor esportivo dos bávaros, disse que o atacante era inegociável. Assim, a negociação foi fechada apenas pelo valor em dinheiro.
Na atual temporada, Coman participou de 35 jogos com a camisa do Bayern, marcou sete gols e deu sete assistências.

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