Manchester City tentou incluir Coman em negociação por Sané

O Bayern de Munique confirmou a contratação de Leroy Sané. Contratado por 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões), o jogador do Manchester City poderia ser incluído em outro tipo de negócio. O "Bild" garante que os Citizens queriam Kingsley Coman. Pep Guardiola, fã do francês, pediu à direção do Manchester City que tentasse uma troca por Sané, mas não avançou. Hasan Salihamidzic, diretor esportivo dos bávaros, disse que o atacante era inegociável. Assim, a negociação foi fechada apenas pelo valor em dinheiro.