Manchester City tem plano para contratar Messi e projeta sua aposentadoria no futebol dos EUA

O futuro de Lionel Messi é incerto e o nome do argentino segue sendo vinculado ao Manchester City. Segundo Dean Jones, jornalista da "Europsport", o clube inglês possui um planejamento de carreira para o camisa 10 em que o craque encerraria sua carreira atuando no New York City, equipe do grupo proprietário dos Sky Blues, e jogaria a Major League Soccer. Tudo isso depois de jogar pelo clube inglês.O atleta tem contrato com o Barcelona até 2021 e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. O jogador tentou forçar uma saída no último mercado de transferências, mas sua tentativa foi frustrada. Acredita-se que Messi sonhe em atuar ao lado de Pep Guardiola novamente e morar nos Estados Unidos quando se aposentar.