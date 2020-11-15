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Manchester City tem plano para contratar Messi e projeta sua aposentadoria no futebol dos EUA

Craque argentino pode deixar o Barcelona ao final desta temporada para jogar no clube inglês. No acordo, camisa 10 pode terminar carreira no New York City...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 17:02
Crédito: Messi pode encerrar a carreira nos Estados Unidos (Staff Images/Conmebol
O futuro de Lionel Messi é incerto e o nome do argentino segue sendo vinculado ao Manchester City. Segundo Dean Jones, jornalista da "Europsport", o clube inglês possui um planejamento de carreira para o camisa 10 em que o craque encerraria sua carreira atuando no New York City, equipe do grupo proprietário dos Sky Blues, e jogaria a Major League Soccer. Tudo isso depois de jogar pelo clube inglês.O atleta tem contrato com o Barcelona até 2021 e pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro. O jogador tentou forçar uma saída no último mercado de transferências, mas sua tentativa foi frustrada. Acredita-se que Messi sonhe em atuar ao lado de Pep Guardiola novamente e morar nos Estados Unidos quando se aposentar.
Em Barcelona, ainda há expectativa de que o maior jogador da história do clube permaneça após mudanças na diretoria do clube e renúncia do ex-presidente Josep Maria Bartomeu. O argentino tem tido um início de temporada complicado, mas já anotou seis gols, sendo cinco de pênalti, em 10 partidas.

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