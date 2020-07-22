Manchester City tem interesse em Giménez; Atlético de Madrid define preço para liberar o zagueiro

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial

Com muitos problemas no setor defensivo ao longo da temporada, o técnico Pep Guardiola está determinado a investir em um zagueiro que chegue para ocupar a vaga no time titular do Manchester City. E de acordo com a imprensa inglesa, o nome de José María Giménez, do Atlético de Madrid, é um dos alvos.

O zagueiro uruguaio, um dos pilares do time de Diego Simeone, no entanto, não terá sua venda facilitada pelo clube espanhol. De acordo com o jornal "The Times", os Colchoneros só querem liberar o jogador pelo valor de sua multa rescisória, estipulada em 120 milhões de euros (R$ 710 milhões).