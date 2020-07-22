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Manchester City tem interesse em Giménez; Atlético de Madrid define preço para liberar o zagueiro

Clube inglês tem sofrido com muitas lesões no setor ao longo da temporada e deseja reforçar o elenco. Colchoneros querem mais de R$ 700 milhões para vender o uruguaio...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:16

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:16
Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial
Com muitos problemas no setor defensivo ao longo da temporada, o técnico Pep Guardiola está determinado a investir em um zagueiro que chegue para ocupar a vaga no time titular do Manchester City. E de acordo com a imprensa inglesa, o nome de José María Giménez, do Atlético de Madrid, é um dos alvos.
O zagueiro uruguaio, um dos pilares do time de Diego Simeone, no entanto, não terá sua venda facilitada pelo clube espanhol. De acordo com o jornal "The Times", os Colchoneros só querem liberar o jogador pelo valor de sua multa rescisória, estipulada em 120 milhões de euros (R$ 710 milhões).
Além de Giménez, outro defensor na lista desejos na janela de transferências do Manchester City é do zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli. Este, porém, atrai o interesse de vários gigantes do Velho Continente, como o United, rival do City.

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