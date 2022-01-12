Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City tem interesse em Abner Vinícius, lateral do Athletico que foi campeão olímpico
futebol

Manchester City tem interesse em Abner Vinícius, lateral do Athletico que foi campeão olímpico

Jogador de 21 anos é titular absoluto do Furacão e esteve na campanha do ouro olímpico no ano passado. Clube inglês conta com poucas opções para o setor defensivo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 16:05

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:05

Com somente uma opção para sua lateral esquerda, o Manchester City tem interesse na contratação do brasileiro Abner Vinícius, do Athletico-PR, de 21 anos. De acordo com informações da imprensa britânica, o técnico Pep Guardiola deseja um atleta para a função que seja novo, visando o futuro.Segundo o jornal "Telegraph", Abner foi observado de perto por olheiros do Manchester City, que gostaram do que viram do ala. Contratado pelo Furacão em 2019 por R$ 10 milhões, valor de sua multa rescisória com a Ponte Preta na ocasião, o jovem tem contrato com a equipe paranaense até julho de 2024.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
Em 2021, somando jogos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, Abner Vinícius realizou 42 jogos pelo Furacão e deu seis assistências, além de conquistar o título sul-americano. Esteve também no Japão para a disputa dos Jogos Olímpicos, onde também levou o ouro.
+ Veja medalhões do futebol internacional que poderiam pintar no Brasil
Crédito: AbnerViníciuséumadasmaiorescontrataçõesdahistóriadoAthletico(Foto:JoséTramontin/athletico.com.br

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados