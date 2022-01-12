Manchester City tem interesse em Abner Vinícius, lateral do Athletico que foi campeão olímpico

Com somente uma opção para sua lateral esquerda, o Manchester City tem interesse na contratação do brasileiro Abner Vinícius, do Athletico-PR, de 21 anos. De acordo com informações da imprensa britânica, o técnico Pep Guardiola deseja um atleta para a função que seja novo, visando o futuro.Segundo o jornal "Telegraph", Abner foi observado de perto por olheiros do Manchester City, que gostaram do que viram do ala. Contratado pelo Furacão em 2019 por R$ 10 milhões, valor de sua multa rescisória com a Ponte Preta na ocasião, o jovem tem contrato com a equipe paranaense até julho de 2024.