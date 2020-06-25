Manchester City sonha com a contratação do zagueiro Koulibaly

Crédito: Reprodução

O Manchester City tem a intenção de contratar um zagueiro para a próxima temporada para ser companheiro de Laporte na defesa e o nome que mais agrada ao técnico Pep Guardiola é o de Kalidou Koulibaly, do Napoli. Segundo a mídia britânica, o defensor, inclusive, estaria próximo de acertar com os Blues.

A negociação pode ser sacramentada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 475 milhões). Caso seja vendido por este valor, o senegalês entrará no top-5 de zagueiros mais caros da história do futebol mundial.

O City, no entanto, não terá vida fácil para concluir a transação. O Liverpool também tem interesse no jogador e quer Koulibaly para formar dupla com o holandês Virgil van Dijk.