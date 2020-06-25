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futebol

Manchester City sonha com a contratação do zagueiro Koulibaly

Defensor está na lista de Guardiola e é um dos principais objetivos do clube inglês...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 20:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 20:24
Crédito: Reprodução
O Manchester City tem a intenção de contratar um zagueiro para a próxima temporada para ser companheiro de Laporte na defesa e o nome que mais agrada ao técnico Pep Guardiola é o de Kalidou Koulibaly, do Napoli. Segundo a mídia britânica, o defensor, inclusive, estaria próximo de acertar com os Blues.
A negociação pode ser sacramentada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 475 milhões). Caso seja vendido por este valor, o senegalês entrará no top-5 de zagueiros mais caros da história do futebol mundial.
O City, no entanto, não terá vida fácil para concluir a transação. O Liverpool também tem interesse no jogador e quer Koulibaly para formar dupla com o holandês Virgil van Dijk.
Segundo o jornalista José Alvarez Haya, além de Koulibaly, os nomes de Bastoni, da Inter de Milão, e Söyüncü, do Leicester, também interessam ao City.E MAIS:Sporting enfrenta Benelenses para permanecer na terceira colocaçãoCom gol contra, Valencia perde para o Eibar pelo Campeonato EspanholWilliam Carvalho e Leicester chegam a acordo para volante deixar o BetisArsenal vence Southampton e conquista primeiros pontos depois do retorno da Premier League E MAIS:

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