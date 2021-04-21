Manchester City sofre gol no primeiro minuto, mas vence o Aston Villa de virada no Campeonato Inglês

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O Manchester City segue caminhando a passos largos para mais um título do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, o time de Pep Guardiola visitou o Aston Villa e venceu os Leões por 2 a 1, de virada. McGinn abriu o placar para os donos da casa, mas Foden e Rodri colocaram os Cityzens na frente.

+ Veja a tabela da Premier LeagueMARCANDO NO INÍCIONão deu nem tempo da partida começar direito e o Aston Villa já estava comemorando. Com apenas 20 segundos, o meio-campista McGinn balançou as redes depois de passe de Watkins. O atacante recebeu lançamento de Mings, contou com falha de Stones e só rolou para o companheiro marcar.

VIRADAAinda no primeiro tempo, porém, o Manchester City conseguiu virar. Aos 21, depois de linda troca de passes, Bernardo Silva encontrou Foden dentro da área e o camisa 47 empatou. Aos 39, Bernardo Silva cruzou na medida e o volante Rodri se antecipou ao goleiro Emiliano Martínez para virar.

EXPULSÕESO jogo foi marcado também por duas expulsões. Pouco antes do intervalo, Stones dividiu com Ramsey e, por conta de uma dura entrada, levou o vermelho direto após revisão do VAR. Na etapa final, o lateral-direito Cash, do Aston Villa, acertou Foden, levou o segundo amarelo, e foi para o chuveiro mais cedo.

SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, o Manchester City diminuiu o ritmo e administrou a vantagem, especialmente quando o Aston Villa ainda não tinha um homem a menos. Sem se arriscar tanto, o líder do Campeonato Inglês controlou a partida e esperou o apito final para assegurar mais três pontos.

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