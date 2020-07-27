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futebol

Manchester City segue em discussão com Valencia por Ferran Torres

Atacante de 20 anos está com vontade de se juntar ao time de Pep Guardiola na próxima temporada. Clube espanhol pergunta por meio-campista venezuelano...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 14:17

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 14:17
Crédito: AFP
O Manchester City está em discussões com o Valencia para a contratação do atacante Ferran Torres, que quer se juntar ao time dirigido por Pep Guardiola, segundo o “Sportsmail”. O clube espanhol quer cobrar atleta de 20 anos que está em seu último ano de contrato cerca de 40 milhões de euros (R$ 242 milhões), o que atrapalha a operação.
Em contrapartida, o Valencia perguntou sobre o meio-campista Yangel Herrera como parte da negociação. O venezuelano de 22 anos pode fazer parte de uma transferência separada, de acordo com a mídia britânica. O jogador foi emprestado ao Granada na última temporada e já está adaptado ao futebol espanhol.
Ambas as negociações devem ser finalizadas somente após a participação do Manchester City na Liga dos Campeões, uma vez que a equipe volta a jogar o torneio europeu contra o Real Madrid no próximo dia sete de agosto. A competição é a última possibilidade de título para os ingleses que só conquistaram a Copa da Liga Inglesa nesta temporada.

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