Manchester City segue em discussão com Valencia por Ferran Torres

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O Manchester City está em discussões com o Valencia para a contratação do atacante Ferran Torres, que quer se juntar ao time dirigido por Pep Guardiola, segundo o “Sportsmail”. O clube espanhol quer cobrar atleta de 20 anos que está em seu último ano de contrato cerca de 40 milhões de euros (R$ 242 milhões), o que atrapalha a operação.

Em contrapartida, o Valencia perguntou sobre o meio-campista Yangel Herrera como parte da negociação. O venezuelano de 22 anos pode fazer parte de uma transferência separada, de acordo com a mídia britânica. O jogador foi emprestado ao Granada na última temporada e já está adaptado ao futebol espanhol.