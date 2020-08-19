Manchester City se aproxima da contratação de Koulibaly, do Napoli

O Manchester City está próximo de anunciar mais um reforço para a próxima temporada, que no caso será o terceiro. Segundo informações do jornal "Mirror", o clube inglês e o Napoli estão perto de um acordo pela transferência do zagueiro Kalidou Koulibaly. De acordo com o portal, a negociação pode ser fechada por 60 milhões de libras esterlinas (R$ 434 milhões), valor abaixo do que os italianos haviam pedido anteriormente. O "desconto" seria por conta da necessidade do clube de Nápoles em acertar com um novo defensor e precisar de dinheiro em caixa.