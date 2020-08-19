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Manchester City se aproxima da contratação de Koulibaly, do Napoli

Ingleses conseguem diminuir pedida dos italianos, que precisam de caixa para investir em novos nomes. Jogador é desejado por vários clubes do Velho Continente...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 14:17

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 14:17

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
O Manchester City está próximo de anunciar mais um reforço para a próxima temporada, que no caso será o terceiro. Segundo informações do jornal "Mirror", o clube inglês e o Napoli estão perto de um acordo pela transferência do zagueiro Kalidou Koulibaly. De acordo com o portal, a negociação pode ser fechada por 60 milhões de libras esterlinas (R$ 434 milhões), valor abaixo do que os italianos haviam pedido anteriormente. O "desconto" seria por conta da necessidade do clube de Nápoles em acertar com um novo defensor e precisar de dinheiro em caixa.
O Napoli tenta a contratação do brasileiro Gabriel Magalhães, do Lille, mas tem a concorrência do Arsenal. Os Gunners tentam contratar o ex-jogador do Avaí por 17 milhões de libras (R$ 123 milhões).
Até o momento, o Manchester City já acertou as contratações de Ferrán Torres, ex-atacante do Valencia, e do zagueiro Nathan Aké, que estava no Bournemouth.

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