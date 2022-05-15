Manchester City sai atrás no placar, mas busca empate com o West Ham e fica a uma vitória do título inglês

O Manchester City está a uma vitória do título do Campeonato Inglês. Neste domingo, o time de Guardiola visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres e as equipes empataram em 2 a 2. Bowen marcou duas vezes para o time da casa no primeiro tempo, mas Grealish e Coufal (contra) fizeram para os Sky Blues na etapa final.JOGADA RÁPIDAEm um começo de jogo com amplo domínio do Manchester City, quem conseguiu abrir o marcador foi o West Ham. Aos 23 minutos, após chutão do goleiro Fabianski, a bola sobrou para Pablo Fornals, que lançou para Bowen. O camisa 20 entrou nas costas da marcação, driblou o goleiro Ederson e balançou as redes para os Hammers.

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DOSE REPETIDANo último lance do primeiro tempo, em um lance muito parecido, o West Ham ampliou. Soucek ganhou no alto, Antonio achou Bowen nas costas da marcação e o camisa 20 bateu no contrapé de Ederson para fazer o segundo do time de Londres.

DESCONTOUPrecisando do resultado, o Manchester City não tinha outra alternativa que não fosse se lançar ao ataque no segundo tempo. E com três minutos, após bola levantada na área, Rodri escorou para trás e Grealish bateu de primeira. A bola desviou em Dawson e entrou.

EMPATOUO Manchester City seguiu pressionando o West Ham e conseguiu o empate aos 23 minutos. Mahrez cobrou falta lateral pelo lado esquerdo e o zagueiro Coufal deu uma de atacante, só que dos Sky Blues, e fez gol contra.

DESPERDIÇOUO Manchester City teve a chance de virar a partida no fim, mas o goleiro Fabianski evitou. Gabriel Jesus foi derrubado dentro da área e o juiz deu pênalti. Mahrez foi para a cobrança, mas o camisa 1 do West Ham voou para fazer grande defesa.

SITUAÇÃOCom o empate, o Manchester City segue dependendo apenas de si para ser campeão e precisa de uma vitória simples na próxima rodada. O time de Guardiola tem 90 pontos, contra 86 do vice-líder Liverpool, que tem um jogo a menos. O West Ham chegou a 56 pontos e está na sétima colocação.

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SEQUÊNCIAWest Ham e Manchester City voltam a campo no próximo domingo, pela última rodada do Campeonato Inglês. Os Hammers encaram o Brighton, fora de casa, enquanto os Cityzens têm compromisso com o Aston Villa, em casa.