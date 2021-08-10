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futebol

Manchester City renova contrato com Stones por cinco temporadas

Zagueiro de 27 anos é titular absoluto na equipe de Pep Guardiola e na seleção inglesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 11:11

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 11:11

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O zagueiro John Stones renovou seu contrato com o Manchester City até 2026. De acordo com a imprensa inglesa, o defensor irá passar a receber um salário de 250 mil libras (R$ 1,8 milhão) por semana. O atleta é recompensado pela boa temporada como titular na equipe de Pep Guardiola.- Eu não poderia estar mais feliz. Eu amo fazer parte deste elenco. Há muitos atletas de qualidade aqui e sei que posso conquistar mais títulos, que é o meu foco - disse Stones após a assinatura do novo vínculo.
> Veja a tabela da Premier League
Ao lado de Rúben Dias, o inglês de 27 anos foi importante na conquista do título da Premier League e segue sendo visto como primeira opção para o técnico catalão. As presenças de Laporte e Aké não ameaçam o espaço do veterano.
A situação de Stones mudou da água para o vinho em um ano. Na última janela de verão da Europa, o atleta esteve próximo de uma saída do Manchester City e de um acerto com o Crystal Palace. No entanto, a negociação não ocorreu e o defensor deu a volta por cima na carreira.

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