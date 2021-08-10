Manchester City renova contrato com Stones por cinco temporadas

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O zagueiro John Stones renovou seu contrato com o Manchester City até 2026. De acordo com a imprensa inglesa, o defensor irá passar a receber um salário de 250 mil libras (R$ 1,8 milhão) por semana. O atleta é recompensado pela boa temporada como titular na equipe de Pep Guardiola.- Eu não poderia estar mais feliz. Eu amo fazer parte deste elenco. Há muitos atletas de qualidade aqui e sei que posso conquistar mais títulos, que é o meu foco - disse Stones após a assinatura do novo vínculo.

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Ao lado de Rúben Dias, o inglês de 27 anos foi importante na conquista do título da Premier League e segue sendo visto como primeira opção para o técnico catalão. As presenças de Laporte e Aké não ameaçam o espaço do veterano.