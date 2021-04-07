Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City renova contrato com Kevin de Bruyne até 2025

Meio-campista belga é o principal jogador da equipe de Pep Guardiola e assinou novo vínculo após a vitória do time sobre o Dortmund pela Champions Leagues...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 08:32
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Manchester City anunciou a renovação do contrato de Kevin de Bruyne até 2025 nesta quarta-feira através das redes sociais. A notícia surgiu um dia após a vitória do time de Pep Guardiola sobre o Dortmund pela Champions League em que o belga teve grande atuação.- Eu não poderia estar mais feliz. Desde que cheguei, em 2015, me senti em casa. Este clube está voltado para o sucesso. Ele me oferece tudo para maximizar minhas performances. Meu foco é garantir um final de temporada vitorioso. Nossos resultados tem sido excelentes, mas precisamos que o ano termine com medalhas - afirmou o camisa 17.
> Veja a tabela da Champions League
Em seis anos no Manchester City, De Bruyne já conquistou dois títulos de Premier League, uma Copa da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra. O meia segue em busca do inédito troféu da Champions League para os torcedores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados