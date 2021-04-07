Manchester City renova contrato com Kevin de Bruyne até 2025

O Manchester City anunciou a renovação do contrato de Kevin de Bruyne até 2025 nesta quarta-feira através das redes sociais. A notícia surgiu um dia após a vitória do time de Pep Guardiola sobre o Dortmund pela Champions League em que o belga teve grande atuação.- Eu não poderia estar mais feliz. Desde que cheguei, em 2015, me senti em casa. Este clube está voltado para o sucesso. Ele me oferece tudo para maximizar minhas performances. Meu foco é garantir um final de temporada vitorioso. Nossos resultados tem sido excelentes, mas precisamos que o ano termine com medalhas - afirmou o camisa 17.