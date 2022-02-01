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futebol

Manchester City renova com João Cancelo até 2027

Clube estende vínculo com o lateral português por mais dois anos
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:57
O Manchester City anunciou na manhã desta terça-feira a renovação de contrato de João Cancelo. O novo vínculo com o lateral vai até 2027, dois anos a mais do que a duração do contrato anterior. > Veja a tabela da Premier League
João Cancelo chegou ao Manchester City em 2019, após sair da Juventus, e vem se destacando na equipe de Pep Guardiola. A posição de origem do jogador é a de lateral-direito, porém, o português atuou em diversas oportunidades pelo corredor esquerdo. Aos 27 anos, Cancelo é considerado um dos melhores do mundo na posição.
Em entrevista aos canais oficiais do clube, o lateral elogiou o clube e expôs a expectativa de evoluir e conquistar mais títulos.
- Não há um lugar melhor para jogar futebol, e é um prazer trabalhar aqui. Eu tenho muito o que alcançar antes da minha carreira terminar, e o Manchester City me oferece a melhor chance de alcançar minhas ambições. O novo contrato significa que eu terei foco completo em melhorar meu desempenho e conquistar mais troféus - disse Cancelo.
Crédito: JoãoCanceloédoManchesterCityaté2027(Foto:Divulgação

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