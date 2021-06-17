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Manchester City renova com Fernandinho, diz imprensa inglesa

Anúncio oficial será realizado pelo clube no retorno dos jogadores para os treinos de pré-temporada. Brasileiro ficará mais um ano no atual campeão da Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 12:27

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:27

Crédito: Fernandinho permanece no Manchester City até 2022 (ALEX LIVESEY / POOL / AFP
Fernandinho e Manchester City entraram em acordo e o brasileiro renovou seu contrato por mais uma temporada com o atual campeão da Premier League, segundo a imprensa inglesa. No entanto, o anúncio oficial será realizado apenas no retorno do plantel para os treinos de pré-temporada.Em 2021/2022, o veterano irá completar nove anos no clube dirigido por Pep Guardiola. O Manchester City também discute algum espaço para que o volante ocupe internamente após a decisão de se aposentar do futebol, mas ainda não há nada definido.
> Veja a tabela da Eurocopa
O meio-campista completou 36 anos e perdeu espaço na última campanha do time. Ainda assim, o atleta teve grande papel na conquista do último Campeonato Inglês e na campanha do vice da Champions League e participou de 37 partidas.
O atual contrato de Fernandinho se encerra no próximo dia 30 de junho e chegou a ser especulado em equipes brasileiras. No entanto, o brasileiro sempre demonstrou o desejo de jogar mais uma temporada na Europa antes de decidir seu futuro.

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